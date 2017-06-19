أمير الكويت يؤكد وقوف بلاده مع المجتمع الدولي “صفاً واحداً” لمحاربة الإرهاب

أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وقوف بلاده مع المجتمع الدولي “صفا واحدا” لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابعه والقضاء عليه ليعم الأمن والاستقرار جميع الدول والشعوب.

وحذر سموه في كلمته اليوم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان من الإرهاب الذي امتد وباؤه “فطال الدول والمجتمعات تحت مختلف المسميات والشعارات المتطرفة في ظاهرة غير مسبوقة؛ فأصبح يهدد أمنها واستقرارها ويستهدف أرواح الأبرياء الآمنين”.

وقال إن تلك المخاوف والمخاطر من ظاهرة الإرهاب وتداعياتها تتطلب المزيد من الحيطة والحذر والتكاتف والتلاحم للحفاظ على أمن الوطن وسلامته