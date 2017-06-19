بالصور .. شاهد مُلتقى حي الغمر الرمضاني بمحافظة فيفاء

أقام سكان حي الغمر قبل أمس السبت إفطار جماعي كما جرت العادة السنوية وذلك لزيادة روابط المحبة والتآلف والإخاء حيث شارك الجميع في إعداد وتجهيز الفطور والأكلات الشعبية المتنوعة من البيوت .

وقد حضر الإفطار الجماعيفضيلة قاضي المحكمة العامة بمحافظة فيفاء(المؤسس والمشرف على هذا الملتقى) الشيخ سليمان بن جابر الفيفي .



وبعد صلاة المغرب ألقى فضيلة القاضي كلمة مختصرة بأسلوبه المتميز حث فيها الحضور على استغلال العشر وتحري ليلة القدر وأهمية التقوى وفضائله كما حث أيضاً على تلاوة القرآن وتدبره وعلى أهمية تربية الأبناء على الوسطية والأخلاق الفاضلة وعلى شكر النعمة وعلى العفو والتسامح مستدلاً بقصة يوسف .

ومن جانب آخر وفي بادرة متميزة للمحافظة على النعمة تم التنسيق مع عمال النظافة وغيرهم من المحتاجين لتوزيع ماتبقى من طعام الافطار .