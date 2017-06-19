حصيلة ليلة واحدة .. وفيتان و26 مصابًا في حوادث مرورية بجازان

شهدت منطقة جازان أمس الأحد عدة حوادث مرورية متفرقة خلال الفترة من بعد الإفطار إلى الساعة الحادية عشرة .

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أن حصيلة هذه الحوادث المؤسفة (٢٦) مصابا تفاوتت إصاباتهم مابين خطيرة إلى متوسطة وبسيطة نقلت جميع الحالات الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج ، بينما كان عدد المتوفين نتيجة تلك الحوادث ( وفاتين ) .

وأضاف “الصرخي” أن المواطنون ساهموا في نقل بعض الحالات قبل وصول الفرق الإسعافية إلى بعض الحوادث ، وكان حادث طريق بيش – صبيا بالقرب من كبري بيش قد تصدر احصائية الحوادث بـ (١٣) مصابًا ، بينما كان سبب إحدى هذه الحوادث جمل سائب اصطدمت به عائلة مكونة من (5) أشخاص ، بالإضافة إلى حوادث أخرى في شتى محافظات المنطقة.

وقال “الصرخي” أن هذه الحوادث تعزى إلى خروج المواطنين إلى أسواق المنطقة مما أدى الى ازدحام الطرقات وخاصة الطرقات الرئيسية.

وأهاب “الصرخي” المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة والتركيز وذلك حفاظًا على ارواحهم وأرواح الآخرين من التعرض لأي مكروه – لا سمح الله – .