 المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة المصرية القاهرة وقرية الدراز البحرينية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة المصرية القاهرة وقرية الدراز البحرينية

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة المصرية القاهرة وقرية الدراز البحرينية
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كلٍ من العاصمة المصرية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.
وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الشقيقتين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللدول الشقيقة حكومات وشعوب، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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