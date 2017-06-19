“الاتصالات” تعتمد أمانة جازان لخدمات التصديق الرقمي

اعتمدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمانة منطقة جازان كمقدم معتمد لخدمات التصديق الرقمي الحكومي،

كرابع أمانة على مستوى المملكة في حصولها على شهادة التصديق الرقمي.

وأوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع في تصريح له قبل قليل بأن أمانة المنطقة تخطت متطلبات المركز بنجاح حتى تكون مقدم معتمد لخدمات التصديق الحكومي،

وبيّن الشايع أن خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي يساعد في تقديم خدمات إلكترونية بجودة عالية تتمثل في تشفير البيانات واستكمال الإجراءات بشكل دقيق جداً دون مواجهة صعوبة من التحقق منها. وسوف يبدأ العمل بهذه الخدمة في أمانة المنطقة وبلدياتها تدريجيا.

مؤكداً حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية تماشيها مع التقنيات التي تعزز في التحول نحو التعاملات الالكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات بطريقة سلسة وآمنة للمستفيدين.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة انتهت الأسبوع الماضي من تدريب موظفي الأمانة والبلديات والمقاولين على استخراج المستخلصات المالية للمقاولين الكترونيا وسوف يتم إطلاق هذه الخدمة الكترونيا على بوابة الأمانة مطلع شهر شوال القادم.