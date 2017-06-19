وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة طيران أديل

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

1. مساعد مدير تقارير الإيرادات والتدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرة سابقة بنفس المجال.

2. مساعد مدير حماية الإيرادات: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، والمالية)، مع وجود خبرة سابقة بنفس المجال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 18 يونيو 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا)