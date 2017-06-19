بالصور .. صقور الوادي والأحلام يطيران إلى نهائي بطولة الترجي الرمضانية الثالثة

ضمن مواجهات بطولة الترجي الرمضانية الثالثة ، أقيمت مبارتين من الدور نصف النهائي للبطولة ، والتي أحتضنها ملعب الترجي بقرية أبو الطيور التابعة لمركز قوز الجعافرة .

ألتقى فريق صقور الوادي نظيره فريق ترجي جريبة في أولى مباريات نصف النهائي لبطولة الترجي الرمضانية الليلة الأحد ، في مباراة مثيرة من الطرفين انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي كانت من نصيب صقور الوادي ليكون أول

المتأهلين إلى نهائي البطولة .

فيما جمعت المباراة الثانية فريق الأحلام نظيره فريق المجد وانتهت بتحقيق الأحلام للفوز بهدفين مقابل هدف , أحرز أول أهداف اللقاء اللاعب اسماعيل عاجمي لفريقه الأحلام لينتهي الشوط الاول بتقدم الأحلام , وفي الشوط الثاني ومن كرة جميلة استطاع قائد فريق الاحلام الكابتن إبراهيم سبعي تعزيز النتيجة بهدف ثاني لفريقه , وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع فريق المجد تقليص الفارق بهدف عن طريق لاعبه علي سنون في اللحظات الأخيرة ، بعدها أعلن حكم اللقاء

نهاية المباراة ليحجز فريق الأحلام مقعده في نهائي البطولة .