 بالصور .. صقور الوادي والأحلام يطيران إلى نهائي بطولة الترجي الرمضانية الثالثة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. صقور الوادي والأحلام يطيران إلى نهائي بطولة الترجي الرمضانية الثالثة

بالصور .. صقور الوادي والأحلام يطيران إلى نهائي بطولة الترجي الرمضانية الثالثة
حسن عواجي ـ جازان
ضمن مواجهات بطولة الترجي الرمضانية الثالثة ، أقيمت مبارتين من الدور نصف النهائي للبطولة ، والتي أحتضنها ملعب الترجي بقرية أبو الطيور التابعة لمركز قوز الجعافرة .
ألتقى فريق صقور الوادي نظيره فريق ترجي جريبة في أولى مباريات نصف النهائي لبطولة الترجي الرمضانية الليلة الأحد ، في مباراة مثيرة من الطرفين انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي كانت من نصيب صقور الوادي  ليكون أول
المتأهلين إلى نهائي البطولة .
فيما جمعت المباراة الثانية فريق الأحلام نظيره فريق المجد وانتهت بتحقيق الأحلام للفوز بهدفين مقابل هدف , أحرز أول أهداف اللقاء اللاعب اسماعيل عاجمي لفريقه الأحلام  لينتهي الشوط الاول بتقدم الأحلام , وفي الشوط الثاني ومن كرة جميلة استطاع قائد فريق الاحلام الكابتن إبراهيم سبعي تعزيز النتيجة بهدف ثاني لفريقه , وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع فريق المجد تقليص الفارق بهدف عن طريق لاعبه علي سنون في اللحظات الأخيرة ، بعدها أعلن حكم اللقاء
نهاية المباراة ليحجز فريق الأحلام مقعده في نهائي البطولة .

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