 عاجل: القوات البحرية السعودية تتصدى لـ 3 زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية لأهداف تخريبية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

عاجل: القوات البحرية السعودية تتصدى لـ 3 زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية لأهداف تخريبية

عاجل: القوات البحرية السعودية تتصدى لـ 3 زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية لأهداف تخريبية
فيفاء أون لاين ـ واس

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بأنه في الساعة الثامنة وثمانٍ وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة 21 رمضان 1438هـ، الموافق 16 يونيو 2017م، دخلت المياه الإقليمية السعودية ثلاثة زوارق تحمل علماً باللونين الأبيض والأحمر، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصّات الحقل البترولي السعودي “المرجان”.. وعلى الفور تصدَّت لها القوات البحرية وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وتمّ القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمّلٌ بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فرَّ الزورقان الآخران.

وأكّد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدّي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أيّ اعتداءٍ.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*