الزغيبي يواصل تألقه وتميزه في المحافل العالمية

استدعى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ( FIVB ) للمرة الثانية وفي اقل من شهر الحكم العالمي خالد الزغيبي للمشاركة في المونديال العالمي تحت 21 سنة الذي سيقام في جمهورية التشيك والذي يضم اقوى المنتخبات العالمية حيث سيشارك 16 منتخباَ وكان الاتحاد الدولي لكرة الطائرة استدعى الزغيبي للمشاركة كحكم محايد في الدوري العالمي الذي اقيم مؤخرا في العاصمة اليابانية طوكيو وقدم مستويات مميزة استطاع من خلالها الحصول على درجة امتياز في جميع المباريات التي قادها

واشاد عضو مجلس الادارة بالاتحاد السعودي رئيس لجنة الحكام الدولي السابق عبدالله العدوان بإداء ومستوى جميع الحكام خلال مشاركتهم في البطولات الدولية التي تؤكد تميز الحكام السعوديين واستدعاء الحكم العالمي خالد الزغيبي في اقل من شهر في بطولتين عالمية يعتبر انجاز وفخر للحكم السعودي ولا ننسى زميله الدولي امين الطريفي الذي هو الاخر تم استدعاه من الاتحاد الدولي مؤخرا َ وهذه الانجازات جاءت بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يوليه اتحاد الطائرة برئاسة عبدالهادي الحبابي ونائبه ناصر ال بجأش وبقية الاعضاء والزملاء في لجنة الحكام متمنيا َله التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة

من جانبه شكر الحكم العالمي خالد الزغيبي رئيس اتحاد اللعبة عبدالهادي الحبابي واعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة الحكام على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل لحكام المملكة مؤكدا َ اننا كحكام نتطلع للارتقاء بمستوى التحكيم وسأبذل قصارى جهدي واكون في مستوى المسؤولية في هذا المحفل العالمي بإذن الله