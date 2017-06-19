 كلية المسجد النبوي تعلن موعد فتح باب القبول إلكترونياً | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

كلية المسجد النبوي تعلن موعد فتح باب القبول إلكترونياً

كلية المسجد النبوي تعلن موعد فتح باب القبول إلكترونياً
فيفاء أون لاين - المدينة المنورة

أعلنت كلية المسجد النبوي بأن موعد التسجيل في الكلية للعام 1438هـ – 1439 هـ سيكون من تاريخ 10 / 10 / 1438 هـ وحتى 30 / 11 / 1438 هـ عن طريق الموقع الالكتروني للكلية www.gph.edu.sa , وتضم الكلية ثلاثة أقسام رئيسة هي : الشريعة , القرآن وعلومه , السنة وعلومها , واشترطت في المتقدمين : الحصول على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد جدا , وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 5 سنوات إلا لظروف مقنعة , وأن يحفظ المتقدم ما لا يقل عن خمسة أجزاء لقسم السنة , و15 جزءا للقسمين الآخرين.

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