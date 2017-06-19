كلية المسجد النبوي تعلن موعد فتح باب القبول إلكترونياً

أعلنت كلية المسجد النبوي بأن موعد التسجيل في الكلية للعام 1438هـ – 1439 هـ سيكون من تاريخ 10 / 10 / 1438 هـ وحتى 30 / 11 / 1438 هـ عن طريق الموقع الالكتروني للكلية www.gph.edu.sa , وتضم الكلية ثلاثة أقسام رئيسة هي : الشريعة , القرآن وعلومه , السنة وعلومها , واشترطت في المتقدمين : الحصول على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد جدا , وألا يكون قد مضى على التخرج أكثر من 5 سنوات إلا لظروف مقنعة , وأن يحفظ المتقدم ما لا يقل عن خمسة أجزاء لقسم السنة , و15 جزءا للقسمين الآخرين.