رئيسة الوزراء البريطانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد فنسبري بارك

دانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في ضاحية فنسبري بارك شمال لندن .

وأكدت في كلمتها اليوم بمقر الحكومة في لندن أن التطرف والإرهاب والكراهية تأخذ عدة أشكال, مشددةً على عزم حكومتها محاربة جميع أنواع تلك الجرائم التي تهدف لشق نسيج المجتمع البريطاني .

وأوضحت أنها رأست اجتماعًا اليوم للجنة الطوارئ الحكومية لبحث ملابسات وللتعامل مع الحادثة، وكشفت عن تخصيص عناصر شرطية إضافية لحماية المجتمعات المسلمة وتقديم الحماية اللازمة للمساجد حتى موعد حلول عيد الفطر .