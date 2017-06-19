 رئيسة الوزراء البريطانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد فنسبري بارك | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

رئيسة الوزراء البريطانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد فنسبري بارك

رئيسة الوزراء البريطانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد فنسبري بارك
فيفاء أون لاين - لندن / واس

دانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في ضاحية فنسبري بارك شمال لندن .
وأكدت في كلمتها اليوم بمقر الحكومة في لندن أن التطرف والإرهاب والكراهية تأخذ عدة أشكال, مشددةً على عزم حكومتها محاربة جميع أنواع تلك الجرائم التي تهدف لشق نسيج المجتمع البريطاني .
وأوضحت أنها رأست اجتماعًا اليوم للجنة الطوارئ الحكومية لبحث ملابسات وللتعامل مع الحادثة، وكشفت عن تخصيص عناصر شرطية إضافية لحماية المجتمعات المسلمة وتقديم الحماية اللازمة للمساجد حتى موعد حلول عيد الفطر .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*