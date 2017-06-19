 البحرين .. المحكمة الجنائية تحكم على المتهمين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الصباح | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

البحرين .. المحكمة الجنائية تحكم على المتهمين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الصباح

البحرين .. المحكمة الجنائية تحكم على المتهمين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الصباح
فيفاء أون لاين - المنامة / واس

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين حكمًا اليوم على عشرة متهمين بجناية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها وفاة شخص وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذًا لغرض إرهابي .
وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي، إن المحكمة عاقبتهم بالإعدام للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين وإسقاط الجنسية عن المتهمان الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات .

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