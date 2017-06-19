معرض الإحسان الطبي يختتم غدًا فعالياته التوعوية في جازان

تختتم جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان غدًا , المعرض الطبي التوعوي, بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان, وذلك ضمن برامج الجمعية لنشر الوعي الصحي المجتمعي .

وشارك فريق متخصص في استقبال الزوار على مدى عشرة أيام لتقديم فحوصات واستشارات طبية مجانية, تشمل فحص مستوى السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وكتلة الجسم وفحص الأسنان, إلى جانب تقديم استشارات طبية عامة واستشارات للتغذية والحمية.