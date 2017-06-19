جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي تنفذ مشروع كسوة العيد للأيتام

بدأت جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان أمس, تنفيذ مشروعها الخيري ” كسوة العيد ” للأيتام , وذلك ضمن مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن إبراهيم قاضي, أن المشروع الخيري يستهدف 100 يتيم من مجموع الأيتام الذين ترعاهم الجمعية والبالغ عددهم 247 يتيماً , وذلك من خلال توزيع قسائم شرائية قيمة كل واحدة منها 200 ريال بالتعاون مع أحد المراكز التجارية , لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية قدمت الأسبوع الماضي 16 جهازاً كهربائياً متنوعاً إلى عدد من أسر الأيتام , وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان ” غراس ” .

وأشار القاضي إلى أن الجمعية نفذت العديد من المشروعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك, وشملت تقديم مساعدات مالية لنحو 230 أسرة , بلغت تكاليفها الإجمالية 125,000 ريال , إلى جانب توزيع 1200 سلة غذائية قُبيل الشهر الفضيل بتكلفة بلغت 240,000 ريال , فيما تواصل الجمعية تنفيذ مشروع إفطار صائم يوميا لـ 66 أسرة بعدد من القرى بتكلفة 59,000 ريال .

كما تشرع الجمعية في تنفيذ مشروع استقبال وتوزيع زكاة الفطر, وذلك في ختام المشروعات الخيرية خلال الشهر الكريم .