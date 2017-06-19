 جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي تنفذ مشروع كسوة العيد للأيتام | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي تنفذ مشروع كسوة العيد للأيتام

جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي تنفذ مشروع كسوة العيد للأيتام
فيفاء أون لاين - صبيا

بدأت جمعية البرّ الخيرية بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان أمس, تنفيذ مشروعها الخيري ” كسوة العيد ” للأيتام , وذلك ضمن مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن إبراهيم قاضي, أن المشروع الخيري يستهدف 100 يتيم من مجموع الأيتام الذين ترعاهم الجمعية والبالغ عددهم 247 يتيماً , وذلك من خلال توزيع قسائم شرائية قيمة كل واحدة منها 200 ريال بالتعاون مع أحد المراكز التجارية , لافتاً الانتباه إلى أن الجمعية قدمت الأسبوع الماضي 16 جهازاً كهربائياً متنوعاً إلى عدد من أسر الأيتام , وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان ” غراس ” .
وأشار القاضي إلى أن الجمعية نفذت العديد من المشروعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك, وشملت تقديم مساعدات مالية لنحو 230 أسرة , بلغت تكاليفها الإجمالية 125,000 ريال , إلى جانب توزيع 1200 سلة غذائية قُبيل الشهر الفضيل بتكلفة بلغت 240,000 ريال , فيما تواصل الجمعية تنفيذ مشروع إفطار صائم يوميا لـ 66 أسرة بعدد من القرى بتكلفة 59,000 ريال .
كما تشرع الجمعية في تنفيذ مشروع استقبال وتوزيع زكاة الفطر, وذلك في ختام المشروعات الخيرية خلال الشهر الكريم .

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