مفتي المملكة: الصوم لا يمنع المرأة من رعاية شؤون أسرتها

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن قيام المرأة المسلمة في رمضان على شؤون منزلها وخدمة زوجها ورعاية أسرتها من الأعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله.

وأكد في برنامج “نور على الدرب” بإذاعة القرآن الكريم أن الصوم لا يمنع المرأة من رعاية شؤون أسرتها، موصياً النساء اللاتي يقضين أغلب أوقاتهن في المطبخ، وانشغالهن بإعداد مختلف الأطعمة الرمضانية استغلال الأيام المتبقية من شهر رمضان بالإكثار من ذكر الله مع القيام بشؤونها المنزلية والأسرية.

وأضاف مفتي عام المملكة: “خدمة الأولاد والزوج والعائلة كله من الأعمال الصالحة، المرأة في مكان طهي الطعام تسبّح وتهلّل؛ فهي على خير، تصلح طعامها مع التكبير والتسبيح والتحميد لا يمتنعان فهي مع عملها في البيت تذكر الله؛ ليكون عوناً لها على أداء عملها، وأيضاً تعلم المسلمة أن خدمة الأولاد والزوج هذا من الأعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله”.

وأبان المفتي أنه “ليس الصوم أَن تقعد المرأة عن بيت زوجها وتتكاسل عن واجباته، وإنما تصلح طعامها وترعى أبناءها وتهتم ببيتها وتطيع زوجها، وتبذل كل خير في رمضان”.