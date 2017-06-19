أكثر من 31 ألف طالب وزائر في 11 نادي موسمي بتعليم صبيا

أسدلت إدارة تعليم صبيا الستار على فعاليات أنديتها الموسمية البالغ عددها أحد عشر ناديا ، وتسع أندية حي للفترة الأولى التي بدأت فعالياتها منذ اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك وانتهت يوم الخميس الماضي الموافق 20/9 ، وقد غطت هذه الأندية تسع محافظات تتبع إدارة تعليم صبيا من السهل إلي الجبل بما في ذلك مدارس الحد الجنوبي . أوضح ذلك رئيس النشاط الطلابي بتعليم صبيا الأستاذ إبراهيم بن عبدالله شامي الذي قال : قدمت هذه الأندية برامج وفعاليات في خمس مسارات هي (الترفيهي والتقني والوظيفي والتطوعي والسياحي ).

وقد بلغت عدد البرامج المنفذة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 1461 برنامجا موزعة كالتالي :

المسار الترفيهي 715 برنامجا

المسار الوظيفي 229 برنامجا

المسار السياحي 123 برنامجا

المسار التقني 179 برنامجا

المسار التطوعي 215 برنامجا

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الأندية العشرون 22689 طالبا ، و 9071 زائرا خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من شهر رمضان المبارك . على أن تعود هذه الأندية أنشطتها في اليوم الثامن من شهر شوال بإذن الله ، وقد حظيت هذه الأندية على اهتمام والزيارات الميدانية من قبل سعادة مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله الحازمي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع عطيه والمساعدة للتعليمية بنات أ. حنان الحازمي ومتابعته لفعاليات وبرامج عدد منها وثناؤه على الأهداف التي تم تحقيقها من خلال هذه الأندية الموسمية .

وتحدث الأستاذ خالد رفاعي المشرف على الأندية الموسمية بأنها تقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية ، وفقا لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة ( الترفيه ، التوظيف، السياحة، التطوع ، التقنية ) .

وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة . تناسب ميول الطلبة وخصائصهم العمرية ، وبإشراف تريويين من منسوبي وزارة التعليم من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني .

استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية جاذبة ومشوقة لأكبر عدد ممكن من الطلبة ، بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها ، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وذلك من خلال الأهداف التفصيلية :

– ترسيخ المبادئ الإسلامية وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته الرشيدة وعلمائه المعتبرين .

– إثراء الأنشطة غير الصفية وتنمية المهارات القيادية لدى الطلبة ،بما يعزز مقدرة الطلبة على التعبير عن حبهم للوطن ومشاركتهم الفاعلة في تحقيق رؤية 2030

– تنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلبة وحمايتهم فكريا.

-توفير فعاليات ترفيهية جاذبة للطلبة في مختلف مراحلهم العمرية.

– بناء المهارات الرئيسة لمتطلبات سوق العمل في المجالات المهنية والحرفية وريادة الأعمال.

– التعريف بالمعالم التاريخية والحضارية بما يعزز الاتجاهات الإيجابية للسياحة الوطنية.

– تنمية قيم التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومهاراتها التطبيقية من خلال تعزيز المشاركات المجتمعية وتعزيز دور الأسرة والمجتمع من خلال مشاركتهم في الفعاليات الصيفية لمشروع إجازتي 2