بلدية العيدابي تلزم محلات الحلاقة والمغاسل بالتسعيرة السائدة طوال العام

ألزامت بلدية محافظة العيدابي أصحاب محلات الحلاقة والمغاسل بعدم استغلال الموسم لرفع الأسعار

وأوضح رئيس بلدية العيدابي “سالم بن يحيى الخالدي” أنه تم التنبيه على أصحاب محلات الحلاقة والمغاسل كما تم وضع لافتات عند مداخل المحلات وإلزام أصحاب المحلات بالتوقيع على التعهدات الخاصة بذلك وعدم نزع الملصقات التي تحتوي على رقم البلاغات الخاص 940

كما شدد “الخالدي” بأنه الفرق الميدانية ستتخذ الإجراء النظامي حيال المحلات المخالفة مباشرة ولن يتم التهاون مع المخالفين.