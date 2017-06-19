 بلدية العيدابي تلزم محلات الحلاقة والمغاسل بالتسعيرة السائدة طوال العام | فيفاء أون لاين
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

بلدية العيدابي تلزم محلات الحلاقة والمغاسل بالتسعيرة السائدة طوال العام

بلدية العيدابي تلزم محلات الحلاقة والمغاسل بالتسعيرة السائدة طوال العام
العيدابي - فيفاء أون لاين

ألزامت بلدية محافظة العيدابي أصحاب محلات الحلاقة والمغاسل بعدم استغلال الموسم لرفع الأسعار
وأوضح رئيس بلدية العيدابي “سالم بن يحيى الخالدي” أنه تم التنبيه على أصحاب محلات الحلاقة والمغاسل كما تم وضع لافتات عند مداخل المحلات وإلزام أصحاب المحلات بالتوقيع على التعهدات الخاصة بذلك وعدم نزع الملصقات التي تحتوي على رقم البلاغات الخاص 940
كما شدد “الخالدي” بأنه الفرق الميدانية ستتخذ الإجراء النظامي حيال المحلات المخالفة مباشرة ولن يتم التهاون مع المخالفين.

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