تهنئة  إلى الأستاذ “سالم بن يحيى الشراحيلي الفيفي”آل عذابه     

تهنئة إلى الأستاذ (سالم بن يحيى بن موسى) آل عذابه الشراحيلي الفيفي بمناسبة تعيينه مديرآ لإحدى الشركات الكبرى بمحافظة الخرج ، وليس غريبه على هذا الشاب الطموح المناصب فهوكان قبل تقاعده المبكر رقيبا لكتيبة الشرطة العسكرية بمحافظة شروره. بارك الله مساعيه وسدد خطاه.

(شيخ الشيوخ)

قالوا مدير وقلت يستاهل الذيب

ماهي غريبه منك فن الإداره

جديربالمنصب جعل فالك الطيب

وأرقى المناصب في عرين الحضاره

شرفتنا بين العرب شب والشيب

عليك نور الله منشي نهاره

نعم القيادي فوق روس المعازيب

تأمر وتنهى بالهمس والإشاره

قامه عريقه من خيارالمقاطيب

من راس شيخ(ن)تحرق العدوناره

معدن سلاله تغمرالضيف ترحيب

متوارثين الطيب ليث وصقاره

وانت حفيد المجد لاشك ولاريب

في وجهك المشرق تلوح المهاره

فيك النجابه طبع من عالم الغيب

وفيك البساله والحلم والنعاره

على بياض الوجه توفي المواجيب

لله درك يازعيم النماره

مقدام قومك يوم قدح اللواهيب

فارس مهابه عن ثلاثين غاره

هيبه مهيبه في السلم والمحاريب

من هيبتك تسلم يهود ونصاره

في كف يمناك العذيه من العيب

هلاك بورات الغدر والقذاره

مطنوخ طنخة سالم الزير وكليب

من قوباسك تستغيث الحجاره

وتذوب من بطشك شموخ الغرابيب

سبحان معطيك الدها والجساره

ياعز ربعك يارفيع المراقيب

عزالمواطن والوطن في شعاره

وسلام ياشيخ الشيوخ المناجيب

سلام يغشاكم من الله وقاره

ياصل جنابك عبر نود الهباهيب

مع التهاني في ختام العباره

وصلاة ربي عد نفح الشهابيب

على رسول الله رمز الطهاره

علي الزولاني