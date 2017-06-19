بَخْ للمرأة !

إن المرأة التي هي محور الكرة الارضية ومحط أنظار الدراسات التي تثبت لنا يومياً أنها أساس نجاح أي رجل قدم لهذا العالم إضافة إلى أدوارها المٌستفاد منها في شتى مجالات الحياة فقّد توالت الدراسات العديدة في إثبات دورها في بناء ورقي المجتمعات ، بيد أن الإسلام كان له الريادة في شأنها وقد كفل احقها وحفظه قبل ١٤ قرنٍ من الزمان.

هي مصنع النتاج لهذا العالم والركيزة الأساسية وتنهض من خلالها أجيال فَهي تقوم بدورٌ الأمومةِ فلولا المرأة لايمكن أن يكون لدينا علماء وعٌظماء يمنحنون الحياة التّغيير ويٌساهمون في تغيير الواقع تغييراً جذرياً بمايفيد الإنسانية كلها يشمل دور الأمومة الكثير والكثير من الأدوار الفرعيّة التي تعد ولاتحصى كالإهتمام بأفراد عائلتها وتّنشئتهم على مبادئ صحيحة والقيم المٌجتمعية الحقّة ، ويتعدّى دورٌ المرأة كونة مجرّد تربية إلى كونه إعداداً لجيلٍ يستطيع التّعامل مع المجتمع، ويٌحسن قيمة العطاء ويفهمها ، فتقوم المرأة برفد أبنائها بمهارات إجتماعية وتعرف لهم حقوقهم وواجباتهم ، ومن جانب اخرى فهي تمنحّهم الدّعم العاطفي والنفسي وتحتويهم في أوقات الشّدايد ، إن هذه الأدوار هي في قمّة الأهمية كونها تٌقدم وتضمن الاستقرار الكٌلي لأفراد عائلتها ، تصنعٌ منهم أشخاصاً مٌتّزنين أصحاب قيمٍ وأخلاق ترفع المجتمع وتعلو به، فينعكس ذلك على المجتمع ككل ، ولعلنا هنا نستشهد بقول الشّاعر حافظ إبرهيم:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق.

ولاننسى دورها الكبير في إعلاء النٌهضة العلمية في المجتمعات حيث كان للمرأة حضور علمي واسع في المجتمع الإسلامي منذ ظهوره ، فقد كانت بمثابة المعلم والمتعلم ويزف لنا التاريخ الإسلامي الكثير من الأمثلة التي تبين لنا أهمية المرأة ودورها في نهضة العلم ، كأم المؤمنين عائشة ، والسيدة خديجة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن اجمعين.

اما دورها في إيصال الدعوة الإسلامية كانت هناك مواقف تثبت قيامها بذالك كمواقف الصحابيات المؤمنات يؤكد الدّور الكبير الذي تستطيع ان تقدمه في سبيل الدعوة الاسلامية، ولا نغفل عن دور المرأة غير المتعلّمة ولانقلّل من شأنها ، فالله سبحانه وتعالى زرع فيها من الحب والحنان والخوف لترعى أولادها وتٌحسن الإهتمام بهم.

واخيرا سواء أكانت المرأة متعلمة أو غير متعلمة فهي أساس هذا المجتمع وتنهض من خلاله الأمم ولكن بخٍ بخْ للمرأة المتعلمة والمنتجة.