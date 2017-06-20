 بالصور: الكلية التقنية بالدمام تكرم المتميزين والمنقولين والمبدعين في أقسامها

في أمسية رمضانية جميلة احتفلت الكلية التقنية بالدمام بتكريم أساتذتها وأداريها المتميزين والمنقولين إلى الكليات أخرى والمثالين في جميع أقسامها العلمية والإدارية … وذلك بحضور عميد الكلية احمد عبد الكريم الثنيان ووكلاء ورؤساء الأقسام .

هذا وقد افتتح الحفل مقدمة أنور عسيري الأستاذ بالكلية والذي رحب بالمشاركين وقال بأن هذا الاحتفال صادف انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى والتي تنتسب إليها دولتنا الفتيه وأنها جاءت بتميز وتفوق من أعضاء هيئة التدريس والمدربين وأداريها .

بعدها قدم عميد الكلية أحمد عبدالكريم الثنيان كلمة رحب فيها بالحضور وقدم شرح مفصل عن معايير التكريم والذي يمثل جميع أبناء الكلية ومنتسبيها والتي جاءت مصادفة في أكمالها الثلاثون عام خرجت خلالها أفضل الخبراء من منسوبي الكلية وهم يديرون الآن عجلة التنمية في المملكة وما هذا التكريم إلا جزء بسيط يتم تقديمه لهؤلاء المتميزين والمشاركين في تنظيم حفل التخرج وكذلك المثاليين والمنقولين والمبدعين .

هذا وقد أعرب في ختام حديثة بتوجيه الشكر لقيادات المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني على دعمهم المتميز لمشاريع الكلية التقنية الدمام … كما قدم الشكر إلى جميع المكرمين وتسليمهم شهادات التكريم وهم المهندس سعيد الزهراني وكيل الكلية للتطوير وسعيد عثمان الزهراني وداوود عبد الله المغلوث وعلى القحطاني من منسوبي الأمن ومحمد اشرف وحسان ومحمد فاضل عيسى … كما تم تكريم من ساهموا في برنامج مايكروسوفت وحصول الكلية على المستوي الثاني في المملكة وهم فالح علي الأسمري وعبد الله علي الشهري وعبد العزيز العنزي … أما بالنسبة للمدربين وتم نقلهم إلى فروع أخرى وهم بادي البادي وتركي الشريف وحلمي بن عزيزة وسفيان عثمان وصادق حبيب وعبد الرحمن المديفر ومحمد الكزاز ومد بلال الدين ومصطفى صديقي … أما الأساتذة المتميزين في الأقسام وهم أحمد عبد اللطيف الدوسري من التقنية الإدارية وعبد الله المرزوقي من التقنية الالكترونية وعمر فلاته من التقنية الكيميائية ومحمد سرور الهاجري من التقنية الكهربائية وفرح حارثي من تقنية الحاسب الآلي وعبدالله القحطاني من تقنية الإنتاج ومحمد أل حسين من تقنية التبريد والتكييف والدكتور المولدي بن كانون من تقنية المحركات ومن الفئة ( المدرب المبدع ) وهم بدر الزاير من التقنية الإدارية ورضا عبد الله المعتوق من التقنية الكيميائية وعبد القادر احمد الزهراني من تقنية الالكترونية … أما بالنسبة للمشاركين في تنظيم حفل التخرج وهم إبراهيم أل الطالب وأحمد الغامدي وأسامة التويجري واسعد الهاشم وحافظ الغامدي وخالد الشعيبي ورزق أل الريحان وسامي العتيبي وعبد الله خليفة وعادل سلمان بوحسون وعبدالعزيز الدوسري وعبدالعزيز اليحيي وعبدالله السحيبانى وعبدالله العلوي وعبدالله القرين وعبدالله الهزاع وعمر فلاته ومحمد بلال ومحمد الغدير ومحمد الحارث ومحمد أل حسين ونايف الشمري .. أما من معهد صناعي الدمام وهم أحمد الغامدي وخالد المزيد وسعيد الزهراني ووهب الدبيسي وياسين القواعين … أما من المكرمين ( المتدرب الفعال ) احمد عبدالحكيم العمودي من تقنية الإنتاج وحمود علي الكثيري من التقنية الإدارية وعبدالحكيم سعيد أل عزيز من تقنية الحاسب وعبدالله سليمان الزهراني من تقنية المحركات ونايف فالح الهاجري من التقنية الكهربائية ويوسف عادل أمينو من التقنية الالكترونية .

هذا ومن جهة أخرى أوضح المسئول الإعلامي إبراهيم المسلم بان الكلية تستعد لاستقبال طلبات التقديم والتسجيل للطلاب المستجدين الراغبين في الدراسة في الكلية العام الدراسي القادم بمشيئة الله وذلك خلال شهر شوال القادم حسب التواريخ التي سيتم الإعلان عنها من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشروط الالتحاق فيها وكيفية التسجيل .

شرح الصورة :

1_ عميد الكلية التقنية بالدمام يكرم المثالين في الأقسام .

2_ الحضور المشاركين في الحفل .

3_مسئولين ومشاركين بالحفل

4_تكريم المنقولين

5_تكريم قسم التقنية الالكترونية في فئة المدرب المثالي

6_تكريم مدير العلاقات العامة

7_جانب من الحضور

8_جانب من حضور مسئولي ومنظمي الحفل

9_عميد الكلية المثالين في قسم التقنية الكيميائية

10_ عميد الكلية يكرم الأستاذ احمد الهاشم

11_عميد الكلية يكرم شؤون الطلاب

12_ عميد الكلية يكرم قسم التقنية الالكتروني

13_ عميد الكلية يكرم قسم المحركات

14_أحد المشاركين في الحفل

15_أحد المشاركين والمكرمين بالحفل

16_أنور عسيري مقدم الحفل

17_تكريم احد منظمي حفل التخرج

18_تكريم الأستاذ عبد الله الدهيش من منظمين حفل التخرج

19_ تكريم المتميزين في قسم الإدارة

20_ تكريم المتميزين في قسم الكهرباء

21_ تكريم المشاركين في حفل التخرج.