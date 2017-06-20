في ختام المنافسات الرمضانية التي شملت عدة ألعاب الشفا بطلا لتحدي وقت اللياقة لكرة القدم

توج عضو اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر الجوهر، فريق الشفا ببطولة التحدي الرمضانية التي نظمتها أندية وقت اللياقة، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة عبدالملك الحقباني وعضو لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد سعد بخيت، والدكتور محمد سالم مدير عام الادارة الرياضية لوقت اللياقة ومسؤول الأنشطة الرياضية فضول عربي.

وحقق الشفا اللقب بعد فوزه على الندى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب مركز السويدي في الرياض، وقادها الحكم خالد صلوي.

وحصل اللاعب عبد العزيز الدهيم ( الندى) على لقب أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس عبد الله العيسى (الشفا) على لقب أفضل حارس.

وفي منافسات كرة السلة توج عبد الاله الشعيل نائب المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي لكرة السلة مركز الواحة بلقب البطولة ، فيما توج المهندس علي المسرحي المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة، مركز البديعة فتنس بلقب البطولة.

وبلغ عدد المشاركين في بطولة التحدي قرابة 16 ألف رياضياً شملت منافسات كرة القدم والطائرة والسلة والسباحة والتايكوندو (للصغار).