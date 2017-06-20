المركز الإعلامي بالحد الجنوبي يواصل زياراته للجنود المرابطين 

نظم المركز الاعلامي بالحد الجنوبي مساء اليوم زيارة للتلفزيون السعودي لرجال المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي بجبل سلا في محافظة العارضة حيث تم انتاج العديد من المواد التلفزيونية لمختلف قنوات التلفزيون السعودي وتاتي هذه الزيارة استمرار لزيارات التي يقوم بها المركز الاعلامي في الحد الجنوبي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد للوقوف على الأوضاع على الشريط الحدودي ونقل الصورة كاملة عن مجريات الاحداث على الحد الجنوبي . وقد سلطت عدسات القنوات الفضائية الضوء على ما يقوم به رجال المجاهدين من مهام كبيرة للذود عن ثرى الوطن ومساندة زملائهم بمختلف أفرع القوات المسلحة وحرس الحدود بالحد الجنوبي. كما رصدت الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها كافة أفراد المجاهدين المرابطين بجبل سلا شرق جازان.