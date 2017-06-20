المدينة الإعلامية مشروع وطني وهذا موعد إطلاقه

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه لم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية بالمملكة.

وقالت الهيئة في توضيح لما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول استخدام مسمى المدينة الإعلامية السعودية :”إن الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع مسؤولة عن إصدار ترخيص المدينة الإعلامية ولم يصدر لأي شخص أو جهة خاصة ترخيص لإنشاء مدينة إعلامية في المملكة.

وأضاف البيان :” أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020م و سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة.

وأعربت الهيئة عن أملها من وسائل الإعلام المختلفة التأكد من المعلومات من الجهات ذات الاختصاص قبل نشرها مشيرة إلى أنها ستقوم بمساءلة من تثبت مخالفته الأنظمة و الأوامر السامية و التعليمات الصادرة في هذا الشأن.