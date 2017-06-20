«صحة جازان» تغلق ثلاث صيدليات ومحل للنظارات الطبية

قالت وزارة الصحة في جازان، أن لجان التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة بصحة جازان قامت هذا اليوم بإغلاق عدد ثلاث صيدليات ومحل نظارات طبية مخالفة بإحدى محافظات المنطقة وذلك لمخالفتها لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وقد كان رصد المخالفات من قبل لجان التفتيش المكلفة من ادارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جازان وذلك من خلال مرورها على المنشآت الصحية الخاصة.

وبينت الصحة أن سبب إغلاق الصيدليات يعود إلى عدم الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لممارسة النشاط وقيام الصيادلة العاملين في الصيدلية بصرف الأدوية للمراجعين قبل الحصول على الترخيص النظامي لممارسة المهنة، وأضافت بأن عقوبة الغلق ستكون مصير كل منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح.