“مجلس الوزراء” يقرر إنشاء برنامج “داعم”

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر الصفا بمكة المكرمة، والتي ناقش خلالها آخر المستجدات محلياً ودولياً.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس وبعد الاطّلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر إنشاء برنامج وطني باسم البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة “داعم”، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

وأضاف العواد أن المجلس قرر إنشاء صندوق باسم “صندوق دعم الهوايات والأنشطة”، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج؛ وذلك لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة.

وقال إنه سيكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس و5 أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج، و(عضوين) من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مدة البرنامج تكون 6 سنوات، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.

وكان خادم الحرمين قد أطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج استقباله الرئيس الباكستاني ممنون حسين، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكذلك استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.