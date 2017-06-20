اختتام مسابقة مريم المطيري للقران والسنة بالقصيم

اختتمت مساء أمس الاحد مسابقة المغفور لها بإذن الله تعالى مريم المطيري . والدة الشيخ عبدالله الجفري للقران الكريم والسنة النبوية للفتيات والسيدات .والتي تنظمها إدارة المسئولية الاجتماعية بسوق المسوكف الشعبي بعنيزة . والتي تأتي ضمن المبادرات الاجتماعية الرمضانية التي يتبناها سوق المسوكف لهذا العام ضمن مناشطة الاجتماعية .

حيث اقيم احتفال تكريمي خاص لهذه المناسبة . تم خلاله الاستماع الى تلاوة عدداً من الفائزات بمسابقة القران الكريم .. ثم تم تكريم الفائزات بفرعي المسابقة القران الكريم والسنة النبوية . وتم تكريمي لجنة التحكيم .

هذا وقد شارك بالمسابقة اربعين متسابقة واستمرت منافسات المسابقة لمدة عشرة أيام متتالية .

وقد حقق المركز الاول في مسابقة القران الكريم هدى محمد العتيبي بينما حازت على المركز الاول في مسابقة السنة النبوية نادية محمد المحيميد .

هذا وقد مول المسابقة الدكتور يحيى الجفري وتكفل بجوائزها .. وتكريم اللجان العاملة بالمسابقة