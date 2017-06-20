 تعرف على آخر صرعات “محلات خياطة الثياب” في المملكة ! | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

تعرف على آخر صرعات “محلات خياطة الثياب” في المملكة !

تعرف على آخر صرعات “محلات خياطة الثياب” في المملكة !
فيفاء أون لاين - متابعة

ابتكر بعض خياطي الثياب الرجالية طريقة جديدة للوصول إلى الزبائن باعتماد “الخياط الدليفري”، من خلال تخصيص سيارات للتوجه إليهم في منازلهم وأماكن عملهم لأخذ مقاساتهم، وتوصيل الملابس لهم عند الانتهاء منها وتجهيزها.

وأوضح أحد الخياطين الذين يعتمدون ذلك الأسلوب للوصول إلى الزبائن في محافظة جدة، أنه يذهب للزبون في مكانه ويعرض عليه أنواعاً متعددة من القماش، ويأخذ مقاسه، ثم يوصل الثوب له في المكان الذي يريده، دون تحميله أي تكاليف إضافية.

وأشار الخياط الذي يدعى “أبو عامر”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن العربة المتنقلة تعمل على مدار الساعة، بعدما وجدت الفكرة استحسان الكثير من زبائنه، خصوصاً ممن ليس لديهم وقت بسبب ارتباطهم بأعمالهم.

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