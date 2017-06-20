 الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1146 | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1146

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1146
صنعاء - د ب أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في أولى ساعات اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الكوليرا في اليمن، إلى 1146 منذ نهاية إبريل الماضي.

وقالت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على “تويتر” إنه تم تسجيل قرابة 167 ألف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا، مع رصد 1146 حالة وفاة بالوباء نفسه.

وأضافت المنظمة أن هذه الحالات تم تسجيلها في 20 محافظة من أصل 23، وفي 283 مديرية من أصل 333.

ويوم أمس كانت المنظمة نفسها قد أعلنت أنها سجلت 1100 حالة وفاة جراء الكوليرا في اليمن خلال الفترة نفسها، مع رصد 159 ألف حالة يشتبه إصابتها بالمرض.

وتزيد الكوليرا من معاناة اليمنيين الذين يدفعون منذ 2014 الثمن الأكبر للانقلاب الذي قام به الحوثيون.

وتفشى وباء الكوليرا في محافظات اليمن خاصة المناطق التي تسيطر عليها المليشيات وبذات صنعاء بسبب ارتفاع أكوام القمامة في الشوارع وانتشار الروائح الناجمة عن تعفن النفايات.

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