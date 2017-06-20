 “العمل والتنمية” تكشف مراحل تعاملها مع بلاغات تعرض الأطفال والنساء للخطر | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

“العمل والتنمية” تكشف مراحل تعاملها مع بلاغات تعرض الأطفال والنساء للخطر

“العمل والتنمية” تكشف مراحل تعاملها مع بلاغات تعرض الأطفال والنساء للخطر
فيفاء أون لاين - متابعة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تتعامل بحرص مع جميع البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال والنساء للخطر أو التحرش بجميع أنواعه، وكل ما يهدد سلامتهم أو صحتهم الجسدية والنفسية.

وأوضحت الوزارة أن مركز بلاغات الحماية من الإيذاء والعنف الأسري يتلقى البلاغات على الرقم “1919”، لافتة إلى أن مراحل التعامل مع البلاغ تتمثل في استقباله وتصنيفه لتحديد مستوى خطورته، والتواصل مع الجهات الأمنية والطبية.

وأشارت إلى أن البلاغ يحول إلى وحدة الحماية ليتم التواصل مع المتعرض للإيذاء ومقابلته وإجراء دراسة شاملة لحالته، ومن ثم تقديم خدمات التوجيه والإرشاد وإيواء الحالة ومتابعتها بعد خروجها.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*