بالفيديو .. “مُقيم مصري” يُنقذ محطة وقود من الإشتعال بواسطة شيول!

أظهر مقطع فيديو تصرفاً شجاعاً لمقيم مصري قام بإنقاذ محطة وقود في تبوك من الاشتعال وذلك بعد إبعاده سيارة محترقة داخلها، فيما ثمن الدفاع المدني الموقف البطولي من المقيم.

وحسب التفاصيل التي أوردها موقع ” أخبار 24 / أرقام ” فقد أظهر مقطع فيديو المقيم المصري ويدعى جمال بيومي وهو يدفع السيارة المحترقة إلى خارج المحطة بواسطة “شيول”، وسط حشد من المتجمهرين الذين وصفوا عمله بالبطولي.

وثمن الدفاع المدني في تغريدة على حسابه في “تويتر” الدور البطولي الذي قام به المقيم المصري في إنقاذ المحطة من الاشتعال.