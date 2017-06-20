د/ عبد الله الفهد يدشن ويسجل أول ماسكات ( الدمى الكشفية ) رسمياً بالمملكة العربية السعودية    

دشن سعادة الأستاذ الدكتور / عبدالله بن سليمان الفهد – ( نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية – عضو اللجنة الكشفية العالمية ) – وذلك في معسكر عرفات – ومن جوار بيت الله الحرام وفي صبيحة ( 24 ) من شهر رمضان المبارك – الماسكات ( الدمى الكشفية ) – وهي تعتبر أول دمى كشفية على مستوى المملكة العربية السعودية – وقد تم تسجيلها لديهم رسميا بإسم القائد الكشفي الأستاذ / أحمد بن محمد باضريس – وتعتبر هذه الدمى إحدى نواة هذا القائد الشهم والمجتهد , وهو حاليا مشرف كشافة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ، وتقدم هذه الفرقة برامج وفعاليات ثقافية واجتماعية هادفة لجميع شرائح المجتمع ، وأيضا تقدم هذه الماسكات خدمات جليلة في مواسم العمرة والزيارة والحج ، ونبارك لهم تسجيلهم الرسمي من قبل إدارة الكشافة العربية السعودية لهذه الفرقة الكشفية المميزة بمنطقة مكة المكرمة .