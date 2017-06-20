بيان مشترك بين السعودية والعراق: تأسيس مجلس تنسيقي وآفاق جديدة للتعاون

صدر اليوم بيان مشترك بين السعودية والعراق عقب زيارة رئيس الحكومة العراقية للمملكة؛ حيث تمّ الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب ب أشكاله وصوره كافة، وأكّد البلدين حرصهما على تعزيز علاقاتهما الأخوية لتحقيق مصالحهما المشتركة ولكل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيز السلم والأمن في المنطقة، كما اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الإستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات.

وتفصيلاً صدر اليوم، بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق فيما يلي نصه:

“بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق”

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، قام دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق السيد / حيدر العبادي بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين 24 رمضان 1438هـ الموافق 19 يونيو 2017م.

وعقد خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات حضرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول آفاق وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وتكثيف التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين وللمصالح المشتركة القائمة بين البلدين، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد / حيدر العبادي.

وقد نوّه الجانبان في جلستَي المباحثات بما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك، وعبّر الطرفان عن سعادتهما بما سجّلته المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق من نقلة نوعية في العلاقات بينهما، وأكّدا أهمية التبادل المنتظم للزيارات بين المسؤولين في البلدين، وكذلك رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها إلى آفاق تعود بالخير والمنفعة لكلا البلدين.

وفي إطار الروح البناءة التي سادت المباحثات بين الجانبين تمت مناقشة الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، وتم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأكد الجانبان أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص.

وعبّر البلدان عن تصميمهما على مواصلة جهودهما الناجحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي، الذي طالت أعماله الإجرامية الآمنين في البلدين.

وأكّد البلدان إدانتهما كافة الأعمال التي تمس أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وشدّدا على ضرورة نبذ روح الكراهية والعنف والتمييز الطائفي والتأجيج المذهبي.. كما أكّدا حرصهما على تعزيز علاقاتهما الأخوية لتحقيق مصالحهما المشتركة وكل ما فيه الخير للشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيز السلم والأمن في المنطقة.

وحرصاً على الأخذ بكل ما من شأنه توطيد علاقاتهما، اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الإستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية وتنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعبّر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد / حيدر العبادي؛ عن تقدير حكومة العراق للمملكة العربية السعودية، على ما أبدته من دعم للجهود المبذولة في إعادة إعمار العراق.

وأثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، وحكومة المملكة العربية السعودية، من رعاية للحرمين الشريفين، وخدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوّار.

كما عبّر دولته عن خالص شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صدر في مكة المكرّمة بتاريخ 25 / 9 / 1438هـ الموافق 20 / 6 / 20177 م.