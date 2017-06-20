محافظ صامطة يُدشن غدًا حملة التوعية المرورية

يُدشن محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار غدًا ، فعاليات حملة التوعية المرورية تحت شعار ” أسرتك بانتظارك ” وذلك بمجمع السلام التجاري بالمحافظة ، بحضور مساعد مرور منطقة جازان العقيد جابر مباركي.

وأوضح مدير شعبة مرور المحافظة الملازم أول خالد الخبراني أن الحملة التي تستمر أسبوعًا تستهدف كافة شرائح المجتمع من رجال ونساء لتثقيف وتوعية المجتمع بخطورة المخالفات المرورية ، سعيًا لنشر الثقافية والوعي المروري لدى مستخدمي الطريق كافة ، والتحذير من المخالفات المرورية التي ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والمركبات .

وأضاف أن الحملة المرورية تركز على خطورة عدد من المخالفات المرورية مثل قطع الإشارة وقيادة الأطفال وعكس السير وأفضلية الدوار والتفحيط والوقوف العشوائي ، والتي كثيراً ما تسببت في حوادث مميتة ، سائلًا اللَّه تعالى السلامة للجميع .