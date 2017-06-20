 بالصور .. جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون

بالصور .. جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (219.408) حبات، وذلك بإخفائها ضمن إرسالية وردت للمملكة.
وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أفران غاز” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبـأة داخل الأفران بطريقة فنية.
وأكد العطوي أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى الجهود في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها وغيرها من الممنوعات.
الجدير بالذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط خلال الأسبوعين الماضيين محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت قرابة (3.300.000) حبة كبتاجون.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*