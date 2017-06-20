بالصور .. جمرك ضباء يحبط محاولة تهريب أكثر من 219 ألف حبة كبتاجون

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (219.408) حبات، وذلك بإخفائها ضمن إرسالية وردت للمملكة.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “أفران غاز” محمولة على إحدى الشاحنات، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها ولحمولتها، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبـأة داخل الأفران بطريقة فنية.

وأكد العطوي أن منسوبي الجمارك السعودية يبذلون أقصى الجهود في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل منع دخول المخدرات بكافة أنواعها وغيرها من الممنوعات.

الجدير بالذكر أن جمرك ميناء ضباء أحبط خلال الأسبوعين الماضيين محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت قرابة (3.300.000) حبة كبتاجون.