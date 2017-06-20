 صحة منطقة جازان تغلق 3 صيدليات | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

صحة منطقة جازان تغلق 3 صيدليات

صحة منطقة جازان تغلق 3 صيدليات
فيفاء أون لاين - جازان / واس

أغلقت صحة منطقة جازان ثلاث صيدليات ومحل نظارات طبية مخالفة بإحدى محافظات المنطقة، وذلك لمخالفتها لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وأوضحت صحة المنطقة أن سبب إغلاق الصيدليات يعود إلى عدم الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لممارسة النشاط وقيام الصيادلة العاملين في الصيدلية بصرف الأدوية للمراجعين قبل الحصول على الترخيص النظامي لممارسة المهنة، مبينة أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير كل منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*