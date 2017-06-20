صحة منطقة جازان تغلق 3 صيدليات

أغلقت صحة منطقة جازان ثلاث صيدليات ومحل نظارات طبية مخالفة بإحدى محافظات المنطقة، وذلك لمخالفتها لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وأوضحت صحة المنطقة أن سبب إغلاق الصيدليات يعود إلى عدم الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لممارسة النشاط وقيام الصيادلة العاملين في الصيدلية بصرف الأدوية للمراجعين قبل الحصول على الترخيص النظامي لممارسة المهنة، مبينة أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير كل منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح.