“وزارة الصحة”: تؤكد على الشركات الالتزام بتبديل الأدوية منتهية الصلاحية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان، أن الوزارة شددت على الشركات المتعاقدة معها لتوريد الأدوية للمستشفيات الحكومية بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وتطبيق اشتراطاتها.

وأضاف المتحدث، أن وزارة الصحة شددت على الشركات بضرورة تنفيذ اتفاقيات 2013 – 2014 – 2015، وتفعيل هذه الاتفاقيات للعامين 2016 و2017، والتي تلزم الشركات بتبديل الأدوية منتهية الصلاحية والتي شارفت على الانتهاء.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفقاً لـ”عكاظ”، افتتح مؤخراً مصنعاً لإنتاج الأدوية في جدة، بتكلفة 200 مليون ريال، ويقام على مساحة 75 ألف فدان، ويتوقع أن يصل إنتاجه إلى مليار قرص و300 مليون كبسولة و30 مليون قارورة محاليل وأدوية سائلة.

وأعلن وزير الصحة خلال حفل الافتتاح عن خطة لتطوير مصانع الأدوية في المملكة، عبر تقديم كافة التسهيلات والقروض من صندوق التنمية الصناعي والتحفيز من هيئة الغذاء والدواء، بالسرعة في التسجيل والأولية في المساعدة لحل أي تحديات تواجه صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.