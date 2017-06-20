 هنا تفاصيل .. القبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محطة وقود | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

هنا تفاصيل .. القبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محطة وقود

هنا تفاصيل .. القبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محطة وقود
فيفاء أون لاين - متابعة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن مركز شرطة النقرة تلقى بلاغاً صباح يوم الأحد 1438/9/16هـ عن تعرض محطةٍ للوقود في بلدة الشمط – غربي القصيم -للسرقة والإستيلاء على مبالغ مالية.

وأشار بأنه بالتنسيق الأمني مع شرطة منطقة حائل أسهم عن رصد المتهمين والقبض عليهم رغم محاولتهم الفرار والتخفي عن الأنظار، موضحا أنهم ثلاثة مقيمين من جنسيةٍ عربية ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وبطاقات اتصالٍ وهويات إقامةٍ مزورة ، إضافةً إلى ضبط المركبة التي كانوا يمتطونها، مفيداً باستكمال إجراءات الضبط والإستدلال اللازمة وإيداعهم التوقيف بمركز الشرطة المختص ، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

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