هونر تطرح هاتف Honor 8 Lite باللون الأزرق في الشرق الأوسط

أعلنت “هونر” العلامة الإلكترونية الأولى للهواتف الذكية في العالم من شركة هواوي، عن طرح الهاتفHonor 8 Lite باللون الأزرق، وهو هاتف Honor 8 Lite Blue والذي يتمتع بكل المزايا الرائعة في جهاز Honor 8 Lite، وأبرزها السعر المعقول والمظهر الراقي والأداء الممتاز والبطارية القوية وإمكانات الكاميرا المتقدمة.

وبطرح اللون الجديد فإن الجهاز Honor 8 Lite يتوفر للشراء بالشرق الأوسط بأربعة ألوان هي الأزرق والذهبي والأسود والأبيض.

وأوضح كريس سان بايغونغ نائب رئيس هواوي هونر الشرق الأوسط، أن طرح اللون الجديد جاء في أعقاب النجاح الهائل الذي حققته هواتف Honor 8 Lite في الشرق الأوسط، حيث رأينا الفرصة مثالية لطرح لون مختلف من الجهاز لاستقطاب مزيد من المستخدمين، مما يجسد مزايا الأداء القوي للجهاز بسعر معتدل للغاية.

وقال بايغونغ إن التصميم المدهش للجهاز مستوحى من انحناءات وادي انتيلوب كانيون الساحر، ويتمتع بشاشة2.5D منحنية من الزجاج المتين، وهيكل عالي الجودة من المعدن المصقول بسماكة 7.6 ملم، وحواف مصقولة منحنية لراحة متناهية في الاستخدام.

وأضاف أن الجهاز يحقق نتائج مدهشة للتصوير حيث تتميز الكاميرا بسهولة الاستخدام، وتتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة بزاوية عريضة قدرها 77 درجة، إلى جانب نمط السيلفي المحسّن بقدرات ذكية ومتجددة لالتقاط أجمل صور السيلفي مهما كانت الظروف المحيطة، في حين تمتاز الكاميرا الخلفية ذات الــــ12 ميغابيكسل بخاصية التركيز المرحلي على الصور PDAF، لسرعة فائقة وتجربة مبهجة في التقاط الصور.

ويعمل الجهاز بوحدة المعالجة المركزية Kirin 655 ثمانية النواة وذاكرة LPDDR3 RAM سعة 3 غيغا بايت، وهو مزود بإمكانات تخزين داخلية سعة 16 غيغابايت يمكن زيادتها إلى 128 غيغابابت، ويوفر للمستخدمين إمكانية تشغيل وظائف متعددة في آن واحد دون أي تعطّل في الأداء.

كما يعمل جهاز Honor 8 Lite Blue بواجهة EMUI 5.0 المبتكرة التي تستخدم نظام التعلم الذكي لتحقيق أداء متميز عبر توزيع الموارد وفقاً لاحتياجات المستخدم وتحديد أولويات التطبيقات بناء على سلوك المستخدم مع الوقت، كما يوفر وظائف مرنة لتلبية احتياجات المستخدمين، حيث يمكن الوصول إلى 90% من التطبيقات العامة بـ 3 خطوات أو أقل.

وأشار بايغونغ إلى أن بطارية هاتف Honor 8 Lite Blue تمتاز بفترة عمل طويلة للغاية (3000 ملي أمبير كقيمة نموذجية) مع كثافة طاقة مرتفعة، إلى جانب نظام الطاقة الذكي Smart Power 5.0 الذي يحسن استهلاك طاقة البطارية وتقنية ذكية لتوفير الطاقة برقائق قياس 16 نانومتر، كما يمكّن هاتف Honor 8 Liteالمستخدمين تحقيق الفائدة القصوى من أجهزتهم مهما كانت الظروف.