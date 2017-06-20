تنمية أبوعريش تدعم فرق العمل التطوعي بمبلغ 110 آلاف ريال

دعمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش فرق العمل التطوعي التابعة للجنة بمبلغ 110 آلاف ريال، وذلك لتنفيذ برنامج متنوعة خلال فترة شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك .

وأوضح رئيس لجنة التنمية عبده راجحي أن الدعم شمل 16 مركزًا للنشاط الشبابي ومركزين للفتاة وأربع فرق تطوعية شبابية ونسائية فاعلة تتبع للجنة، حيث تم من خلال تلك المراكز والفرق التطوعية تنفيذ 30 برنامجا اجتماعيا خلال الفترة الماضية شملت برامج إفطار صائم وبرامج رياضية وبرامج توعوية وتثقيفية، وخدمات متنوعة للمعتمرين .

وأضاف أن المراكز والفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية في أبوعريش تستعد حالياً لتنفيذ العديد من البرامج المتنوعة للأطفال وحفلات ولقاءات معايدة خلال أيام عيد الفطر المبارك .