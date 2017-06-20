 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 25 رمضان 1438 هجريا, الموافق 20 يونيو 2017 ميلاديا

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في لبنان
فيفاء أون لاين - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 24 على التوالي ،توزيع وجبات إفطار الصائم الساخنة للاجئين السوريين في لبنان ، والمستمرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
واعتمد المركز آلية التوزيع على المخيمات الأكثر تضرراً والأشد حاجة التي تنتشر في محافظات كثيرة في لبنان ، حيث تم التوزيع في عرسال ، والبقاع ، وعكار ، وشبعا وراشيا وجبل لبنان.
ويأتي ذلك ضمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لإغاثة الأشقاء السوريين المتضررين.

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