على غير العادة ، المباراة لاتقام على ملعب واحد ، عدة ملاعب تستعد للركض على أراضيها ، أحدهم لم يكن مقتنعًا بالمشاركة في منافسة معقدة تستنزف القوى والركض ، اكتفى بالفرجة فقط من أجل أن يكتشف نفسه ويكتشف الآخرين الذين يخوضون تجربة على ملاعب متعددة متنوعة الاتجاهات والمساحات ، في خضم المشهد كان يتأمل ويتألم من حالات الارتباك والتصادم والخذلان على لاهثين يجرون بلا فائدة ؛ فالوقت يمضي والعوائق بين الملاعب تمنع حصول الأهداف ، في ثنايا الجري الغريب كانوا يتناوبون على هذا المستسلم ويهمسون همسا : كم كنتَ محقًّا وقد آثرتَ الاستمتاع بالخيبة التي تحاصرنا ، لايزيد عن حركة واحدة وهي رفْع رأسه وتحريكه مرتين أو ثلاثا ، أو يبتسم ابتسامة المنتصر ، كان جوُّ اللعب غريبا ، الجمهور القليل المتناثر في الملاعب آثر المغادرة قبل الحسم ، فلامحفز للبقاء ، خارتْ قوى اللاعبين ،، بدأ التساقط ، سقطوا متفرقين على أرضيات صلبة ، غادروا جميعًا بلانتيجة ، لم تحسم النتيجة بعد ، الحارس على الملاعب ظهر أكثر حكمة من غيره ، رأى أن تغلق بوابات الملاعب الضيقة ، شعر اللاعبون بالارتياح من هذا الاقتراح الذي أبداه الحارس ، إجماع من الجميع أن الملاعب المشتتة شوهت تفكيرهم ، عادوا للصواب ، عادوا للمباراة من ملعب واحد ، رجعوا للجالس على الكرسي فلم يجدوه ، الملاعب الصغيرة تحولتْ إلى غرف ملونة ، فكروا في ملعب واحد لاتوجد به حواجز ، فكروا في مباراة بريئة قادمة في مكان واحد لتكثر الأهداف ويحلو تسجيلها .