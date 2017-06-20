بوابة القطاع الجبلي تكتسي بعقود الزينة وبلدية العيدابي تواصل جهودها في تزين عمدان الإنارة ومداخل المحافظة بلدي العيدابي يقف على التجهيزات والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

كد رئيس المجلس البلدي بمحافظة العيدابي الأستاذ متعب الغزواني أن بلدية العيدابي مستمرة في تزين مدخل المحافظة الغربي استعداد لعيد الفطر المبارك , وأن المجلس البلدي ممثلاً برئيس المجلس ولجنة المشاريع وقفوا مع رئيس البلدية العيدابي أ.سالم الخالدي على استعدادات وتجهيز بوابة القطاع الجبلي الغربية وآلية تنظيمها والتركيب ونوعية أنوار الزينة التي تلألأت بها.

كما أكد الغزواني أن الجولات مستمرة في الأسواق الشعبية من أجل تنظيمها والاشراف عليها تجنباً للازدحام المتوقع في الأيام القادمة.

كما قام المجلس بالوقوف على مصليات العيد بالمحافظة والتنسيق بين إدارة الأوقاف بالمحافظة وقسم الخدامات ببلدية العيدابي لأجل تجهيزها وإزالة الأشجار وتسويتها.

وأشار الغزواني أن بلدية العيدابي وبمتابعة رئيسها والمجلس البلدي قامت خلال الأيام الماضية بتزين عمدان الإنارة بمداخل مركز بلغازي والشارع العام وعلى كباري المركز ,كما أن العمل ما زال قائم لاستكمال أجزاء المحافظة بأكملها وتركيب لوحات التهنئة.

وقدم رئيس المجلس البلدي أ.متعب الغزواني شكره وتقديره لرئيس بلدية العيدابي أ.سالم الخالدي ولأقسام البلدية كافة على جهودهم خلال شهر رمضان المبارك في تزيين مداخل المحافظة وعمدان الإنارة التي اكتست حلل من عقود الزينة واعطتها جمالاً ورونقاً خاصاً وعلى جهودهم في متابعة الأسواق والمطاعم في الفترات المسائية من خلال جولات التفتيش بالإضافة لأعمالهم الرئيسية.