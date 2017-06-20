بالصور .. متنزهات محافظة هروب تأنّ والبلدية غائبة !

أبدى عدد من أبناء محافظة هروب استيائهم من عدم نظافة المتنزهات وغياب البلدية التام عن صيانة الحدائق والمطلات السياحية وعن نظافتها فمرتادو تلك المتنزهات يعانون من عدم وجود دورات المياه أو تعذر استخدامها نتيجة عدم صيانتها أو نظافاتها ,

من جهتهِ تساؤل المواطن “يحيى حسين” عن كون بلدية هروب تحرص على انشاء مشاريع للحدائق والمتنزهات والمطلات بمبالغ طائلة ثم تتركها بعد ذلك دون أي صيانة أو اهتمام على حد قوله !

و تحدث المواطن محمد علي قائلا : هل تعلم أن بعض المتنزهات لايوجد إلا قسم واحد للرجال والنساء فهل يعقل هذا الكلام وأضاف لقد مررت على متنزهات كثيرة في المملكة وأجد هناك قسمين قسم خاص للنساء وآخر خاص للرجال كما لايوجد لوحات ارشادية على بعض دورات المياه هل هي تخص الرجال أم النساء.

واضاف المواطن “فهد محمد” : أكثر دورات المياه متكسرة ولم تصين منذ إنشائها وأماكن الغسيل لايوجد أهواز للغسيل . فمرتاد المكان يعاني أشد المعاناة.

وقال المواطن حسن علي أكثر مسطحات حدائق هروب الخضراء أصحبت أرض قاحلة بسبب عدم سقيها فنناشد المسئولين بالمحافظة بالاهتمام بواجهة هروب السياحية . حيث أن بعض المتنزهين من خارج المحافظة عزفوا عن زيارتها المحافظة لعدم وجود الخدمات.