 هيئة الاتصالات : 44.5 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

هيئة الاتصالات : 44.5 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة

هيئة الاتصالات : 44.5 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم العدد التاسع والعشرين من نشرتها الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية الربع الأول لعام 2017.
وتضمنت النشرة عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة التي بلغت حوالي 44.5 مليون اشتراك، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت والتي بلغت حوالي 3.81 مليون خط، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل قد بلغت حوالي 25 مليون اشتراك، كذلك بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.33 مليون؛ التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.
وفيما يتعلق بعدد مستخدمي الإنترنت في المملكة فقد أوضحت الهيئة في نشرتها أن عدد المستخدمين للإنترنت في المملكة قد وصل إلى 24 مليون مُستخدم.

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