أبطال البارالمبية يعسكرون في لندن استعداداً لبطولة العالم

تقيم اللجنة البارالمبية السعودية معسكراً خارجياً في العاصمة الإنجليزية لعدد من الأبطال الرياضيين، وذلك استعداداً انطلاقة بطولة العالم لألعابالقوى منتصف الشهر المقبل، والتي تعد من أهم البطولات الرياضية في العالم.

ويسافر في الـ26 من الشهر الجاري إلى لندن ثلاثة أبطال سعوديون وهم، نور الصناع صاحب رقم قياسي في سباق 800 متر، وهاني النخلي صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة، وفهد الجنيدل صاحب المركز الثامن في سباق 100 متر الجري على الكراسي المتحركة في ريو دي جانيرو.

بدوره شدد رئيس لجنة العاب القوى في اللجنة البرالمبية السعودية الأستاذ حسام الصالح على أهمية التحضير الجيد لبطولة العالم لألعاب القوى، وقال: “هذه البطولة تعتبر من أقوى البطولات العالمية، ومتفائلون بإذن الله على قدرة نجومنا بتحقيق أرقام مميزة” وتابع: “حرصنا على إقامة المعسكر الخارجي في ستوكموندفيل وهو معسكر كامل مخصص للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصه وقريب من مكان البطولة، وذلك ليعتاد النجوم على طبيعة المناخ والأجواء بشكل عام”.

من جانبه، أكد اللاعب فهد الجنيدل استعداده لخوض هذه المنافسات العالمية، وقال: “هذه واحدة من أقوى البطولات، وسنبدأ التحضير لها بشكل قوي خلال المعسكر، بحيث سنجري تدريبات صباحية ومسائية حتى تكتمل جاهزيتنا قبل انطلاقة البطولة”.

من جهته، أكد البطل هاني النخلي أنه بدأ التحضير لهذه البطولة باكراً، وقال: “التحضيرات لهذا الحدث الكبير لم تتوقف، أقوم بتدريبات مستمرة في مدينتي المدينة المنورة وآمل أن ينعكس ذلك علينا بالإيجاب”.

وأخيراً، وعد البطل نور الصناع بإضافة إنجاز جديد للملكة العربية السعودية، وقال: “سأسطر بإذن الله إنجازا تاريخيا في لندن، وسندع راية التوحيد تحلق عالياً” وتابع: “تمثيلي للمنتخب السعودي البارالمبي هو شرف كبير لي وعازم على إهداء الوطن نصر جديد “.