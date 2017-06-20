شرطة عسير تضبط “مخالفين” ضمن جولاتها التفتيشية على المحافظات والمراكز

نفذت شرطة منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري حملة أمنية شملت جميع المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني، لتتبع مروجي المخدرات من مجهولي الهوية .

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد زيد محمد ‏الهباش أن الحملة أسفرت عن ضبط 13 ‏مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية، و310 من مجهولي الهوية و105 متسولين، إلى جانب ضبط 14 سيارة مطلوبة و4 سيارات مسروقة، وتحرير 1914 مخالفة مرورية.

وبين الهباش أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 مصانع للخمور ، وعدد من الأسلحة غير المرخصة ، والقبض على 3 خادمات هاربات ، مؤكداً أن الحملة نفذت جولاتها الميدانية في مختلف المواقع والجبال والأودية المشتبه فيها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين واحالتهم للجهات المختصة ، وفق توجيهات مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي الذي يتابع العمليات الميدانية عن كثب.