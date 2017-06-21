 محافظ المسارحة يرعى تدشين مركز نديم للياقة ،، والرابح بسيارة هونداي 2017 يهديها لأحد ابناء الشهداء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 26 رمضان 1438 هجريا, الموافق 21 يونيو 2017 ميلاديا

محافظ المسارحة يرعى تدشين مركز نديم للياقة ،، والرابح بسيارة هونداي 2017 يهديها لأحد ابناء الشهداء

محافظ المسارحة يرعى تدشين مركز نديم للياقة ،، والرابح بسيارة هونداي 2017 يهديها لأحد ابناء الشهداء
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

رعى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي أمس الثلاثاء تدشين مركز نديم للياقة ، وتكريم عدد من الرياضيين الدوليين من أبناء المنطقة.

وكان في استقباله مالك المركز عبدالله بن محب عريشي والذي استمع منه لشرح مفصل لمحتوى المركر والذي ضم العديد من الأجهزة الرياضية .

بدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم قدم للحفل الإعلامي عطية الخبراني ، وألقى العريشي كلمة رحب فيها بسعادة محافظ المسارحة والحضور الكريم ، وأوضح بأن مركز نديم الرياضي يهدف إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع ، كما يساهم في إحتواء الشباب والإستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

مشيراً أن المركز يسعى إلى التوسع مستقبلاً بإفتتاح عدة فروع أخرى ، تستهدف جميع الفئات العمرية، ويطمح من خلالها تقديم برامج مفيدة .

مثمناً دعم حكومتنا الرشيدة حفظها الله وماتوليه من دعم للرياضة والرياضيين.

وفي ختام كلمته قدم شكره لسعادة المحافظ الريثي على رعايته لحفل التدشين ، وتكريم الرياضيين وتشجيع المتميزين منهم .

عقب ذلك تكريماً للرياضيين من أبناء المنطقة ، وأصحاب الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية ، تقديراً وعرفاناً من مركز نديم على ماقدموه خلال مشوراهم الرياضي ، ونظير جهودهم والتي من خلالها رٌفع علم المملكة في المحافل الدولية .

وشارك محافظ المسارحة في السحب على جوائز المركز ، حيث تنوعت الجوائز بين الإشتراكات المجانية وأجهزة الجوالات ، بينما ربح الفائز فهد حنتول سيارة هونداي 2017 , كما أعلن عن التبرع بجائزته لأحد أبناء شهداء الحد الجنوبي ، في بادرة وطنية نالت إعجاب الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم مالك مركز نديم للياقة راعي الحفل ، كما قدم راعي الحفل هدية تذكارية لمجموعة عبدالله بن محب التجارية ، وتوالت فقرات التكريم بتكريم آخر من أبناء المرحوم محمد عريشي لمالك مركز نديم ، وفي الختام قدم رئيس ملتقى العالمي بجازان هدية لراعي الحفل.

من جهته أشاد محافظ المسارحة بالجهود التي
يقدمها مركز نديم للياقة لخدمة الشباب ، والتي تعد من أوليات حكومتنا الرشيدة حفظها الله ، كما حث رجال الأعمال لتبني مثل هذه الأفكار والتي من شأنها حفظ أوقات الشباب من الضياع بالإضافة إلى خدمة المجتمع ،مثمناً المبادرة لتكريم الرياضيين ، والتي تعد حافزاً للتشجيع والتفوق.

حضر حفل التدشين مدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وشباب المحافظة والرياضيين والإعلاميين.

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