محافظ المسارحة يرعى تدشين مركز نديم للياقة ،، والرابح بسيارة هونداي 2017 يهديها لأحد ابناء الشهداء

رعى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي أمس الثلاثاء تدشين مركز نديم للياقة ، وتكريم عدد من الرياضيين الدوليين من أبناء المنطقة.

وكان في استقباله مالك المركز عبدالله بن محب عريشي والذي استمع منه لشرح مفصل لمحتوى المركر والذي ضم العديد من الأجهزة الرياضية .

بدئ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ثم قدم للحفل الإعلامي عطية الخبراني ، وألقى العريشي كلمة رحب فيها بسعادة محافظ المسارحة والحضور الكريم ، وأوضح بأن مركز نديم الرياضي يهدف إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع ، كما يساهم في إحتواء الشباب والإستفادة من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة.

مشيراً أن المركز يسعى إلى التوسع مستقبلاً بإفتتاح عدة فروع أخرى ، تستهدف جميع الفئات العمرية، ويطمح من خلالها تقديم برامج مفيدة .

مثمناً دعم حكومتنا الرشيدة حفظها الله وماتوليه من دعم للرياضة والرياضيين.

وفي ختام كلمته قدم شكره لسعادة المحافظ الريثي على رعايته لحفل التدشين ، وتكريم الرياضيين وتشجيع المتميزين منهم .

عقب ذلك تكريماً للرياضيين من أبناء المنطقة ، وأصحاب الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية ، تقديراً وعرفاناً من مركز نديم على ماقدموه خلال مشوراهم الرياضي ، ونظير جهودهم والتي من خلالها رٌفع علم المملكة في المحافل الدولية .

وشارك محافظ المسارحة في السحب على جوائز المركز ، حيث تنوعت الجوائز بين الإشتراكات المجانية وأجهزة الجوالات ، بينما ربح الفائز فهد حنتول سيارة هونداي 2017 , كما أعلن عن التبرع بجائزته لأحد أبناء شهداء الحد الجنوبي ، في بادرة وطنية نالت إعجاب الحضور.

وفي نهاية الحفل كرم مالك مركز نديم للياقة راعي الحفل ، كما قدم راعي الحفل هدية تذكارية لمجموعة عبدالله بن محب التجارية ، وتوالت فقرات التكريم بتكريم آخر من أبناء المرحوم محمد عريشي لمالك مركز نديم ، وفي الختام قدم رئيس ملتقى العالمي بجازان هدية لراعي الحفل.

من جهته أشاد محافظ المسارحة بالجهود التي

يقدمها مركز نديم للياقة لخدمة الشباب ، والتي تعد من أوليات حكومتنا الرشيدة حفظها الله ، كما حث رجال الأعمال لتبني مثل هذه الأفكار والتي من شأنها حفظ أوقات الشباب من الضياع بالإضافة إلى خدمة المجتمع ،مثمناً المبادرة لتكريم الرياضيين ، والتي تعد حافزاً للتشجيع والتفوق.

حضر حفل التدشين مدراء الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وشباب المحافظة والرياضيين والإعلاميين.