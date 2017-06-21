مدير عام الجوازات لا مهلة للمخالفين وسنتعقب مخالفي الإقامة وأمن الحدود

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بزيارة تفقدية لجوازات منطقة جازان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-9-1438 وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي رئيس اللجنة الأمنية ومدير شرطة منطقة جازان اللواء نأصر القحطاني ومدير جوازات منطقة جازان العميد محمد عبدالله البطاح وعدد من مسؤولي مطار الملك عبدالله الدولي بجازان وعدد من قادة جوازات المنطقة.

ثم انتقل اليحيى لإدارة جوازات المطار حيث بدأ زيارته الميدانية بجولة في ساحات القدوم والمغادرة والكبائن والصالات ، وحرصاً منه على راحة المسافرين التقى اللواء اليحيى بمجموعة من المغادرين عبر المطار ليعبر كل واحد منهم عن آرائه وملاحظاته سواء كانت سلبية أم إيجابية موجهاً مدراء الإدارات المعنية بإعطاء كل ملاحظة أهميتها للارتقاء بخدمات الجوازات لبلوغ المستويات المطلوبة ، ثم ناقش اللواء اليحيى مع منسوبي جوازات المطار العديد من الموضوعات التي تخص إجراءات العمل والعوائق التي تواجههم ، وحث الجميع على بذل قصارى جهدهم لتقديم الخدمات المميزة للمسافرين.

ثم توجه سعادته إلى مركز الإيواء حيث اطلع على المراحل التي وصل عليها المشروع والذي يحتوي على عدد من المباني للإدارات الحكومية والمدنية والعسكرية والمرافق الخدمية وحث على سرعة إنجاز المركز .

ثم توجه مدير عام الجوازات إلى إدارة الوافدين بالمنطقة للوقوف على حملة ( وطن بلا مخالف ) حيث استهل هذه الزيارة بجولة على أقسام الإدارة للإطمئنان على أعمالها والتأكد من سرعة ودقة إنهاء كافة المعاملات دون تأخير وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك ، ثم التقى بعدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم باهتمام لمعالجة كافة العوائق التي تواجههم ، بعد ذلك اجتمع اللواء اليحيى بمنسوبي إدارة الوافدين لمناقشة كافة الجوانب التي تضمن الرقي بالعمل داخل الإدارة مؤكداً على الجميع الالتزام بحسن استقبال المراجعين و تذليل كافة الصعوبات لهم .

واختتم مدير عام الجوازات جولته بزيارة لأمارة المنطقة حيث تشرف اللواء اليحيى بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز أمير المنطقة واستمع إلى توجيهات سموه الكريم الهادفة لتطوير العمل في جميع المنافذ البرية والجوية وإدارات الجوازات بالمنطقة ، ثم استعرض اللواء اليحيى أمام سموه الكريم ما تقدمه إدارات الجوازات من خدمات مميزة ومراحل تطورها بما يخدم مصلحة المواطن والزائر والمقيم .

وأكد سمو أمير المنطقة على الدور الذي تقوم به الجوازات لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود مشيدا سموه بالتطورات التقنية التي شهدتها مؤخرا ومنها تطبيق ءكد وات التقنية في كافة المنفذ والمطارات وهذا من شأنه يساعد المواطن والمقيم في العيش بأمن وأمان متمنيا سموه التوفيق لرجال الجوازات لأداء عملهم.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال :

تأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بالقيام بجولات ميدانية سواء في أوقات الدوام الرسمي أو الأيام العادية والتركيز على أيام الإجازات الرسمية وما نحن فيه بخصوص حملة وطن بلا مخالف وتعقب المخالفين من مخالفي الإقامة وأمن الحدود والوقوف مع زملائنا والتأكد من أن الأمور تسير بما هو مخطط له ورفع معنويات الزملاء في الميدان وعن الأعداد الكبيرة المتواجدة المنطقة ، أكد أنه تم دعم المنطقة بكوادر بشرية وتقنيات متطورة لإستيعاب الأعداد الكبيرة . وأن هذه الحملة الهدف الاستفادة من الحملة لمغادرة المخالفين ويعفى من الغرامة ومن العقوبات المترتبة على ذلك . مشيدا بتعاون كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة مع الجوازات في استقبال وتنظيم الحملة .

وعن إيجاد مبنى للجوازات حكومي قال سعادته سيأتي يوم لا تحتاج إلى مبنى وسيتم خدمة المواطن والمقيم من منزله عبر التقنيات الحديثة. ونطالب من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل تفعيل الخدمات الإلكترونية ليتم خدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة .

وعن المهلة هل هناك تمديد نفى سعادة اللواء ذلك وأنها تنتهي بإنهاء هذا الشهر . وبلغ عدد المصحيين 475 ألف مخالف .

وعن عقوبة المخالفين أكد أن العقوبات تختلف بإختلاف المخالفة تصل إلى 100 الف وسجن سنتين كما أشاد بجهود العنصر النسائي في الجوزات وأنهن بإذن الله لا يكتفي عملهن بالمطابقة والتعريف فقط بل سيكون دورهن إنهاء كافة الإجراءات النظامية اللازمة للمواطنات والمقيمات .