ولي ولي العهد يدعم جمعية البر بالداير بسلال غذائية

تبرع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعدد من السلات الغذائية التي تحتوي كل منها على عدد من الأصناف الغدائية المختلفة وذلك لصالح المستفيدين من جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالداير مسعود سليمان المالكي مبينا أن السلال الغذائية وصلت مساء أمس للجمعية وتم استلامها بشكل رسمي لتوزيعها على المستفيدين.

ورفع المالكي شكره وتقديره بإسمه واسم كافة العاملين بالجمعية لولي ولي العهد على دعمه السخي للجمعية ولكل ما يعود على المنطقة وأهلها بالخير وخصوصا هذه الفئة الغالية التي تحتاج من الجميع التفاعل المستمر حتى تعيش فرحة العيد.

وأشاد المالكي بتكاتف أبناء المجتمع وتفاعلهم المثمر مع كل برامج الجمعية وحملاتها لصالح المستفيدين .