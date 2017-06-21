لماذا نسكت ؟

كنا نتصور أننا خليج واحد ، كجسد واحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى ، أما وقد عرفنا أن بيننا من يطعننا في الظهر، ممن كنا نتصور أنه أخونا ، فلايمكن أن نسكت على الخطأ .

فظلم ذوي القربى أشد مضاضة * على النفس من وقع الحسام المهندِ .

دولتنا ( السعودية ) لم تخطيء على أحد ، ودائما تقف مع المظلوم ، وكذلك الدول الشقيقة الشريفة مصر ، والإمارات ، والبحرين وغالبية الدول العربية والإسلامية ، وحتى الغربية .

وشعب قطر هم إخوتنا ، ونحن عمقهم الأمني ، ولو حصل عليهم شيء فإن السعودية هي أول من سيهب لنصرتهم ، فلماذا تطعننا حكومتهم في ظهورنا في الوقت الذي نبذل دماء أبنائنا رخيصة للدفاع عن عقيدتنا وعروبتنا وأوطاننا كخليج واحد !

لماذا يستهدف أبناؤنا في القطيف بتخطيط من حكومة قطر ؟

ولماذا يستهدف أبناؤنا في الحدود الجنوبية بتمويل ودعم وتخطيط من حكومة قطر ؟

ولماذا تثار البلبلة وتسفك الدماء في البحرين بتخطيط وتوجيه من حكومة قطر ؟

ولماذا لاتكاد تخبو النيران في ليبيا ، حتى تؤججها حكومة قطر ؟

ولماذا التفجيرات واستهداف الأمن المصري ، بتوجيه وتمويل من حكومة قطر ؟

يجب ألا ننسى مواقف الخونة القدامى الديلمي بويه ، ومحمد بن علي بن محمد العلقمي ، ونصر الدين الطوسي ، والعبيديين ، والبساسيري ، وأبا طاهر القرمطي ، وإلى حادثة الأوتوبيس في عين الرمانة في لبنان ، وما ترتب عليها من تدميرلمخيم تل الزعتر ، ومخيم تل عين الحلوة ، ودور الشيعة في كل ذلك .

ونحن نعلم يقينا أن عدونا الأول والأخير ، هم مجوس وملالي إيران ، ولكن يحز في النفس أن يكون لها بيننا سندا ونصيرا ، كنا نعده درعا حصينا .

وما أشبه الليلة بالبارحة .

ثم يأتي من يقول : يجب أن نسكت !

كلا وربك لن نسكت ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس .